

В зоне стихии продолжаются поиски 2 малолетних детей

28.08.2023 12:08





Поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока остается хотя бы малейший шанс, - об этом заявил мэр Онского муниципалитета Серги Хидешели.



По его информации, на данный момент продолжаются поиски 2 малолетних детей.



Как заявил мэр Они, решение о прекращении поисков работ или расширении локаций примет сама спасательная служба.



«Работы в зоне стихии продолжаются в активном режиме. Как известно, локации находятся как непосредственно в зоне стихии, так и в руслах Чанчахи и Риони. По имеющимся к этому времени данным, обнаружены тела 31 гражданина, 29 идентифицированы. Поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока будет хотя бы малейший шанс. Что касается прекращения поисковых работ, расширения локаций и т.д. Решение по этому поводу примет спасательная служба. По нашей информации, ведутся поиски двух малолетних детей», - сообщил Серги Хидешели.





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