

Илия II поздравил прихожан с Мариамоба

28.08.2023 12:58





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил прихожан с праздником Мариамоба.



Патриарх всея Грузии присутствовал на торжественном богослужении в Сионском кафедральном соборе, после чего обратился к прихожанам.



«Поздравляем с Мариамоба. Пусть Пресвятая Богородица защитит Вас и Грузию своим Покровом. С нами Бог», — сказал Илия II.



28 августа Грузинская Православная Церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба). В связи с праздником во всех действующих храмах и монастырях совершается торжественное богослужение.







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