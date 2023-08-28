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Илия II поздравил прихожан с Мариамоба


28.08.2023   12:58


Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил прихожан с праздником Мариамоба.

Патриарх всея Грузии присутствовал на торжественном богослужении в Сионском кафедральном соборе, после чего обратился к прихожанам.

«Поздравляем с Мариамоба. Пусть Пресвятая Богородица защитит Вас и Грузию своим Покровом. С нами Бог», — сказал Илия II.

28 августа Грузинская Православная Церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба). В связи с праздником во всех действующих храмах и монастырях совершается торжественное богослужение.


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