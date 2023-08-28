

На территории монастыря Шио-Мгвиме, где обвалилась скала, ведутся исследовательские работы

28.08.2023 16:26





По заявлению представителя департамента геологии Национального агентства охраны окружающей среды Рамаза Коберидзе, на территории монастыря Шио-Мгвиме, где вчера обрушился горный массив, ведутся исследовательские работы.



По его словам, на данном этапе опасности не существует.



«В настоящее время опасность минимальна. На данном этапе ведутся исследовательские работы. Об окончательном заключении мы сообщим вам в ближайшее время. На данном этапе никакой опасности несуществует, но мы ведем наблюдение. В русле оврага должны быть введены ограничения на передвижение. Мы находимся в полной координации со всеми ведомствами. Расчистка оврага должна начаться в ближайшие часы», — заявил геолог Рамаз Коберидзе.





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