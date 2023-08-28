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Баскетбол: Грузия проиграла Словении, но имеет хорошие шансы выйти из группы
28.08.2023 18:30
В матче второго тура группы F чемпионата мира Грузия играла против Словении и проиграла со счетом 67:88. Это была битва за первое место. Выйдут две лучшие команды из группы.
Словения с победой заняла первое место, а у Грузии очень хорошие шансы пройти во второй этап. Для этого необходимо проиграть Венесуэле с разницей в 30 очков или меньше, что практически невозможно. Однако сборная Грузии уже доказала на этом чемпионате мира, что является командой более высокого уровня, чем Венесуэла, и может обыграть ее с крупным счетом.
Грузия-Венесуэла состоится 30 августа и, конечно же, матч вам предложит Первый канал Грузии.
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