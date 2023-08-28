

Митрополит Ахалкалакский: страна-оккупант не заслуживает доверия

28.08.2023 21:29





Митрополит Ахалкалакский, Кумурдский и Карский Николоз заявил, что Россия, как страна-оккупант, не заслуживает доверия «ни в чем».



Так представитель Патриархии Грузии прокомментировал похвалу зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в адрес нынешней власти Грузии, которая отличается «прагматизмом».



«Я хотел бы сказать вам, что страна-оккупант ни в чем не заслуживает доверия — ни в критике, ни в похвале», — заявил митрополит, который подчеркнул, что не верит заявлениям политиков.



«Когда мы находимся в состоянии войны со страной, которым является российское государство, с которым мы давно разорвали все дипломатические отношения, мы находимся с ней в военной ситуации, — сейчас это просто мирный период, якобы спокойный.



Я не исключаю, что это своего рода диверсия, чтобы в отношении этого правительства у нас появились сомнения. Я совершенно не верю в заявления потому, что мы с этой страной в отношениях войны», — заявил митрополит Николоз.



Член Священного синода Грузинской православной церкви Николоз Пачуашвили находился в ноябре 2022 года с визитом в Москве. С ним встретился председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.



Последний визит в Москву митрополит Николоз совершил в мае 2023 года. Священнослужитель считает, что война (в Украине) не может быть причиной разрыва евхаристической связи.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





