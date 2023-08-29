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Публикация окончательных результатов зачисления абитуриентов ожидается к концу недели
29.08.2023 11:42
Национальный центр оценок и экзаменов опубликует окончательные результаты зачисления абитуриентов, предположительно, в конце недели. Об этом сообщила руководитель Национального центра экзаменов Софио Горгодзе.
«Предполагаем, что к концу недели все будет выложено и мы сообщим абитуриентам об окончательных результатах зачисления», - отметила Софио Горгодзе.
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