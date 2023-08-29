

Грузия на детском «Евровидении-2023» будет представлена Анастасией Васадзе

29.08.2023 12:55





В детском «Евровидении-2023», которое пройдет в Ницце 26 ноября, примут участие 16 стран. В этом году впервые к конкурсу присоединилась Эстония.



В детском фестивале примут участие следующие страны: Грузия, Северная Македония, Эстония, Украина, Албания, Армения, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Мальта, Нидерланды и Великобритания.



Слоганом детского «Евровидения 2023» будет — «Герои». Конкурс пройдет в зале Palais Nikaïa.



В этом году Грузию на конкурсе будет представлять Анастасия Васадзе, которая стала победительницей проекта «Ранина» Первого канала Грузии.



21-й детский песенный конкурс «Евровидение» пройдет во французском городе Ницца 26 ноября. Грузия трижды становилась победителем детского конкурса «Евровидение».





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