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Грузия на детском «Евровидении-2023» будет представлена Анастасией Васадзе
29.08.2023 12:55
В детском «Евровидении-2023», которое пройдет в Ницце 26 ноября, примут участие 16 стран. В этом году впервые к конкурсу присоединилась Эстония.
В детском фестивале примут участие следующие страны: Грузия, Северная Македония, Эстония, Украина, Албания, Армения, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Мальта, Нидерланды и Великобритания.
Слоганом детского «Евровидения 2023» будет — «Герои». Конкурс пройдет в зале Palais Nikaïa.
В этом году Грузию на конкурсе будет представлять Анастасия Васадзе, которая стала победительницей проекта «Ранина» Первого канала Грузии.
21-й детский песенный конкурс «Евровидение» пройдет во французском городе Ницца 26 ноября. Грузия трижды становилась победителем детского конкурса «Евровидение».
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