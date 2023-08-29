

Нападающий сборной Грузии Георгий Микаутадзе будет играть за «Аякс»

29.08.2023 14:31





Нападающий сборной Грузии по футболу и французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе во вторник, 29 августа, пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с голландским "Аяксом", сообщил известный итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо



В конце прошлой недели французская газета L'Équipe назвала франкфуртский "Айнтрахт" наиболее реалистичным вариантом для будущего перехода. А вот голландские издания настаивали на "Аяксе".



"Микаутадзе пройдет медицинское обследование в "Аяксе" во вторник, 29 августа. Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, и почти официально можно сказать, что Микаутадзе – игрок "Аякса", – написал Романо.



То же самое утверждает в соцсети французский журналист Мохаммад Тубаш-Тери.



"Жорж Микутадзе выбрал "Аякс". Нападающий "Мец" пройдет медицинское обследование перед переходом в команду Эредивизи и перейдет в "Аякс", – написал журналист.



А французское издание le10sport опубликовало интересные подробности трансфера. Например, оказывается, за Микаутадзе боролись несколько европейских клубов: "Лион", "Шеффилд", "Аякс", "Лацио".



"Игрок принял окончательное решение. Различные источники подтверждают, что Микаутадзе решил перейти в "Аякс", который заплатит "Мец" 20 миллионов евро", – сообщил le10sport.



Таким образом, Микутадзе станет самым дорогим игроком, покинувшим "Мец".



Жорж Микаутадзе в числе фаворитов вошел в символическую команду по итогам второго тура французской Лиги 1 по версии аналитического портала Whoscored.



Кроме того, по итогам сезона 2022/2023 Микаутадзе признали лучшим нападающим Лиги 2.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





