

Грузинский защитник Саба Сазонов продолжит карьеру в итальянском клубе «Торино»

29.08.2023 16:47





Защитник сборной Грузии Саба Сазонов продолжит карьеру в итальянском клубе «Торино». В среду он будет в Турине, пройдет медицинское обследование и подпишет контракт. Об этом сообщает сообщает Sky Sport.



Таким образом, в Серии А Грузия будет иметь трех представителей - Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Георгий Квернадзе ("Фрозиньоне"), и Сазонов.



На днях сообщалось, что в приобретении Сабы Сазонова был заинтересован другой итальянский клуб "Удинезе". Он предлагал московскому "Динамо", в котором сейчас играет грузинский защитник, 2 млн евро, но, по данным СМИ, туринцы заплатили на 1 млн больше.



Саба Сазонов выступает за национальную сборную Грузии с сентября 2022 года. Он также сыграл во всех матчах молодежной сборной Грузии на проходившем в Румынии и Грузии молодежном чемпионате Европы.







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