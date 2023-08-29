

Два человека погибли в квеври в Западной Грузии

29.08.2023 17:36





Два человека погибли в кеври (глиняный сосуд для изготовления вина) с мезгой в селе Дими Багдатского района (регион Имерети), сообщает телекомпания "Рустави 2".



Спустившийся за мезгой (масса виноградной мякоти, кожицы, семян, полученная после дробления ягод) мужчина в возрасте около 40 лет потерял сознание. Сосед пошел за ним, чтобы помочь, но ему самому стало плохо. В результате оба скончались в квеври.



Предположительно, причиной смерти стало скопление газа.



Традиционно вино в квеври настаивается вместе с мезгой, которую после можно использовать для изготовления крепкого спиртного напитка - чача.





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