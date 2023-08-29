

На ЕНЭ в основном абитуриенты провалились на экзаменах по математике и естественным наукам – физике, химии и биологии

29.08.2023 19:33





На Единых национальных экзаменах 2023 года больше всего абитуриентов срезались на экзаменах по математике и естествознанию – физике, химии и биологии. Информацию об этом публикует Национальный центр оценки и экзаменов.



Конкретнее же, на экзамене по математике предел минимальной компетенции не смогли преодолеть 15,75% абитуриентов, 84,25% продолжают участвовать в конкурсе. На экзамене по биологии провалились 14,71%, соответственно, 85,29% преодолели предел. Участие в конкурсе по химии продолжили 80,47% абитуриентов, минимальный предел не смогли преодолеть 19,53% абитуриентов. На экзамене по физике срезались 30,95% абитуриентов, минимальный предел преодолели 69,05%.



Что касается других предметов, то, по информации Национального центра экзаменов, только 3,44% абитуриентов не смогли преодолеть предел минимальной компетенции по экзамену по грузинскому языку и литературе, а 96,56% продолжают участвовать в конкурсе.



Английский – 96,43% абитуриентов продолжают участвовать в конкурсе, 3,57% не смогли преодолеть предел минимальной компетенции.



История - 94,47% абитуриентов продолжают участвовать в конкурсе, 5,53% абитуриентов не смогли преодолеть предел минимальной компетенции.



География – 91,58% абитуриентов продолжают участвовать в конкурсе, 8,42% абитуриентов не смогли преодолеть предел минимальной компетенции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





