|
|
|
Идентифицированы все тела, найденные в зоне стихии в Шови
29.08.2023 20:42
По неофициальным данным имеющимся на сегодняшний день, к 29 августа, идентифицированы все тела найденные в Раче после катастрофы в Шови. Всего спасатели обнаружили 31 тело.
Как написал в Facebook Рафаэль Гогитидзе, который является мужем сестры погибшего в Шови Зазы Месхи, «анализ ДНК подтвердил, что последним найденным мужчиной является Заза Месхи». Что касается опознанного ребенка, то он не является сыном Зазы Месхи.
«Осталось два человека и это два наших мальчика. Их все еще разыскивают. Они шаловливо скачут где-то в лесу — в лесу, в наших сердцах», — написал Рафаэль Гогитидзе.
За последний период в зоне стихии спасатели искали двоих детей Зазы Месхи и 4-летнего Георгия Хорбаладзе, тела матери и бабушки которого были найдены через несколько дней после катастрофы.
Власти Грузии официально не публикуют информацию о личности пропавших без вести и опознанных.
3 августа в 15:00 в Шови сошел сель. Официально погиб 31 человек, поиски двоих продолжаются.
Кроме того, в процессе поисковых работ скончались два человека: 7 августа умер сотрудник полиции, следователь Мириан Челидзе; 29 августа — Темур Харчилава, старший инструктор 10-й бригады территориальной обороны Национальной гвардии Сил обороны.
Причиной смерти обоих госорганы назвали внезапное ухудшение здоровья.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна