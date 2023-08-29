

Идентифицированы все тела, найденные в зоне стихии в Шови

29.08.2023 20:42





По неофициальным данным имеющимся на сегодняшний день, к 29 августа, идентифицированы все тела найденные в Раче после катастрофы в Шови. Всего спасатели обнаружили 31 тело.



Как написал в Facebook Рафаэль Гогитидзе, который является мужем сестры погибшего в Шови Зазы Месхи, «анализ ДНК подтвердил, что последним найденным мужчиной является Заза Месхи». Что касается опознанного ребенка, то он не является сыном Зазы Месхи.



«Осталось два человека и это два наших мальчика. Их все еще разыскивают. Они шаловливо скачут где-то в лесу — в лесу, в наших сердцах», — написал Рафаэль Гогитидзе.



За последний период в зоне стихии спасатели искали двоих детей Зазы Месхи и 4-летнего Георгия Хорбаладзе, тела матери и бабушки которого были найдены через несколько дней после катастрофы.



Власти Грузии официально не публикуют информацию о личности пропавших без вести и опознанных.



3 августа в 15:00 в Шови сошел сель. Официально погиб 31 человек, поиски двоих продолжаются.



Кроме того, в процессе поисковых работ скончались два человека: 7 августа умер сотрудник полиции, следователь Мириан Челидзе; 29 августа — Темур Харчилава, старший инструктор 10-й бригады территориальной обороны Национальной гвардии Сил обороны.



Причиной смерти обоих госорганы назвали внезапное ухудшение здоровья.





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