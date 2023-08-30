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Сборная Грузии встретится с Венесуэлой в решающем матче группы ЧМ


30.08.2023   10:46


Сегодня Национальную сборную Грузии по баскетболу ждет один из самых принципиальных матчей в истории. Команда, которую тренирует Илиас Зурос, встретится с Венесуэлой и в случае победы отправится в следующий этап чемпионата мира. Матч между Грузией и Венесуэлой начнется в 12:00 по тбилисскому времени на арене японского города Окинава.

В случае успеха Грузия наберет 5 очков из 6 возможных и с 2-мя победами перейдет на второй групповой этап. На втором групповом этапе Грузия встретится с Германией, у которой три победы и с Австралией, у которой две победы, как и нас. Схватка с ними определит, будет ли у команды шанс поехать в Манилу и сыграть в четвертьфинале.

Ситуация в группе такова, что велик шанс, что Грузия покинет группу, даже если она проиграет Венесуэле, но в таком случае на второй групповой этап она заберет лишь 1 победу (против Кабо-Верде), и таким образом фактически не будет иметь шансов на выход в четвертьфинал. Поэтому матч с Венесуэлой имеет большое значение.


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