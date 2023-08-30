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На Московском международном форуме детской и юношеской книги представлена и Грузия
30.08.2023 11:04
Представители Грузии примут участие в трехдневном Московском международном форуме детской и юношеской книги, который проходит в российской столице с 30 августа по 1 сентября при участии стран СНГ.
Поделиться «наиболее интересными просветительскими проектами» от Грузии решили представительницы культурного центра «Азбука» — организатор культурных мероприятий Нино Джапаридзе и педагог-психолог Нана Хотивришвили. На сайте организации читаем: «Наша главная цель — распространение русского языка».
На странице организации в Facebook уже появились гневный комментарий.
«Кто дал вам право от имени Грузии принимать участие в российском фестивале??? Наш издательский и просветительский сектор осознанно уклоняется от любого предложения этой гнилой страны. Принимайте участие, как русские, вы — не грузины», — пишет одна из гостей страницы.
Среди участников — представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, РФ.
Согласно программе мероприятия, участники обсудят перевод, иллюстрации, книжный дизайн детской литературы, а также роль «русского языка как основы межнационального общения».
По словам директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, Грузия впервые принимает участие в мероприятии.
«Специалисты по детской книге впервые приезжают из Грузии для участия в этом мероприятии. Мы запланировали их участие в Ассамблее на 30 и 31 августа, а 1 сентября у нас будут специализированные секции в Российской национальной детской библиотеке в Москве», — говорит Веденяпина.
У форума далеко идущие планы: 1 сентября участники обсудят и перспективы сотрудничества, обсуждая на пленарном заседании тему «Русский язык и чтение как основа межнационального общения: совместные проекты, перспективы сотрудничества».
Отметим, что форум проводит Российская государственная детская библиотека совместно с Ассоциацией «Растим читателя» при поддержке Министерства культуры РФ и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ.
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