

В зоне стихии в Шови продолжаются поиски тел двух подростков

30.08.2023 11:39





«В Рача, в зоне бедствия, поисковые работы продолжаются уже 28-е сутки. Все тела 31 гражданина, найденные на данный момент, опознаны», — заявил губернатор Рачи Папуна Маргвелидзе.



По его словам, в настоящее время продолжаются поиски двух граждан.



«Поисковые работы продолжаются. Они идут непрерывно, в них участвуют все ведомства, и будут продолжаться до тех пор, пока не появится небольшой теоретический шанс найти пропавших граждан. Этот район является непосредственно территорией курорта Шови, и продолжаются поисковые работы в русле рек Чанчахи и Риони до ГуматГЭС», — заявил Папуна Маргвелидзе.



По его словам, вчера днем был обнаружен фрагмент человеческого тела, который проходит проверку на ДНК в Кутаисском бюро судебно-медицинской экспертизы.



Кроме того, вчера губернатор Рачи выразил скорбь в связи с гибелью военнослужащего во время поисково-розыскных мероприятий и выразил соболезнования семье погибшего.



«Хотел бы выразить глубокую скорбь в связи со смертью старшего инструктора Сил обороны Темура Харчилава, который выполнял служебные обязанности в зоне бедствия. Выражаю соболезнования членам его семьи, друзьям и родственникам. Второму военному стало плохо, он также участвовал в поисковых мероприятиях. Мы посетили это место. Его вовремя доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает. Вернется ли он к поисковым мероприятиям или нет — решат соответствующие ведомства», — заявил Маргвелидзе.





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