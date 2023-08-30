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На горячую линию мэрии Тбилиси вчера поступило 367 звонков
30.08.2023 12:44
Вчера с 22:00 до 02:00 на горячую линию мэрии Тбилиси поступило 367 звонков. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в столичной мэрии.
Для справки, минувшей ночью сильный дождь создал проблемы в нескольких районах Тбилиси. Были затоплены улицы и подземные переходы, повреждены электропровода. По словам заместителя мэра столицы Ираклия Бенделиани, на улице Тамарашвили был зафиксирован камнепад, кроме того, исходя из безопасности, движение на дороге, соединяющей Цкнети и Бетания, было временно ограничено.
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