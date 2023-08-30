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Сегодня отмечается Международны день без вести пропавших


30.08.2023   14:06


Международный день без вести пропавших лиц отмечается во всем мире 30 августа.

По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), пропавшими без вести в вооруженных конфликтах и ситуациях насилия считаются более 195 тысяч человек.

В результате вооруженных действий 1990-х годов и российско-грузинской войны в августе 2008 года пропавшими без вести считаются более 2 300 человек.

Память о без вести пропавших лицах позволяет увековечить их имена, разделить боль их семей и повысить осведомленность о проблеме исчезновений.

Напомним, мемориал пропавшим без вести на аллее Тамарашвили был открыт при активном участии мэрии Тбилиси 23 сентября 2021 года.

Международный день памяти пропавших без вести отмечается в Грузии ежегодно, начиная с 2003 года.


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