

Сегодня отмечается Международны день без вести пропавших

30.08.2023 14:06





Международный день без вести пропавших лиц отмечается во всем мире 30 августа.



По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), пропавшими без вести в вооруженных конфликтах и ситуациях насилия считаются более 195 тысяч человек.



В результате вооруженных действий 1990-х годов и российско-грузинской войны в августе 2008 года пропавшими без вести считаются более 2 300 человек.



Память о без вести пропавших лицах позволяет увековечить их имена, разделить боль их семей и повысить осведомленность о проблеме исчезновений.



Напомним, мемориал пропавшим без вести на аллее Тамарашвили был открыт при активном участии мэрии Тбилиси 23 сентября 2021 года.



Международный день памяти пропавших без вести отмечается в Грузии ежегодно, начиная с 2003 года.





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