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Сборная Грузии по баскетболу вышла в плей-офф чемпионата мира


30.08.2023   14:08


Сборная Грузии победила в двух из трех матчей на чемпионате мира. Как и Кабо-Верде, грузинские игроки убедительно обыграли Венесуэлу и заслуженно вышли во второй групповой этап.

70:59 — таков итоговый результат матча между Грузией и Венесуэлой.

В плей-офф в группу с Грузией попали также сильнейшие сборные Германии, Австралии и Словении.

Следует отметить, что со Словенией сборная Грузии играла два дня назад и проиграла. Повторной встречи в плей-офф между этими командами не будет.


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