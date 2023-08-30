

Сборная Грузии по баскетболу вышла в плей-офф чемпионата мира

30.08.2023 14:08





Сборная Грузии победила в двух из трех матчей на чемпионате мира. Как и Кабо-Верде, грузинские игроки убедительно обыграли Венесуэлу и заслуженно вышли во второй групповой этап.



70:59 — таков итоговый результат матча между Грузией и Венесуэлой.



В плей-офф в группу с Грузией попали также сильнейшие сборные Германии, Австралии и Словении.



Следует отметить, что со Словенией сборная Грузии играла два дня назад и проиграла. Повторной встречи в плей-офф между этими командами не будет.





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