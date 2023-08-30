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Сборная Грузии по баскетболу вышла в плей-офф чемпионата мира
30.08.2023 14:08
Сборная Грузии победила в двух из трех матчей на чемпионате мира. Как и Кабо-Верде, грузинские игроки убедительно обыграли Венесуэлу и заслуженно вышли во второй групповой этап.
70:59 — таков итоговый результат матча между Грузией и Венесуэлой.
В плей-офф в группу с Грузией попали также сильнейшие сборные Германии, Австралии и Словении.
Следует отметить, что со Словенией сборная Грузии играла два дня назад и проиграла. Повторной встречи в плей-офф между этими командами не будет.
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