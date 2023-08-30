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Пострадавшим в результате трагедии в Шови бесплатно окажут психологическую помощь
30.08.2023 15:51
Среди услуг, которые предлагает пострадавшим Минздрав, — консультация психолога, психотерапевтические сеансы, а при необходимости, консультация психиатра.
Государство полностью оплатит стоимость назначенных врачами лекарств.
Напомним, пострадавшие в результате природной катастрофы в Шови не раз заявляли, что никто из местной или центральной власти не вспомнил о них после слушившегося и не предложил помощь психологов, чтобы справиться с трагедией.
Лидер партии власти Ираклий Кобахидзе пошел еще дальше — заявил, что история о том, как ребенок боролся со стихией в Шови в течение трех часов — «пустая ложь», «спекуляции», «неверная информация». Кобахидзе также подверг сомнению историю Давида Джеладзе, согласно которой он перебрался через грязевую массу, перейдя с одного берега на другой. Политик заявил, что все это нужно «перепроверить».
Позже, после личной встречи с Давидом Джеладзе, Кобахидзе извинился.
Отметим, в зоне стихийного бедствия в Рача продолжаются поисково-спасательные мероприятия. К данному моменту известно о 31-м погибшем, идентифицированы 29 человек, ведется поиск пропавших без вести двоих детей.
Курорт Шови (регион Рача) стал местом трагедии 3 августа — сошел оползень. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия вывезены 210 человек.
SOVA
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