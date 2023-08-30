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Расписание начала матчей сборной Грузии во втором этапе ЧМ по баскетболу
30.08.2023 19:44
Расписание матчей сборной Грузии во втором групповом этапе опубликовано на официальном сайте Чемпионата мира-2023.
1 сентября грузинская команда под руководством греческого тренера Илиаса Зуроса начнет матч против сборной Германии в 12 часов 30 минут, а 3 сентября в 11 часов 30 минут наша команда выступит против сборной Австралии.
Сборная Грузии вышла в группу К, где по итогам первого группового этапа лидируют Германия и Словения, имеющие на счету по три победы на первом этапе, когда как Грузия и Австралия по две.
Расписание остальных матчей группы К:
1 сентября. Австралия-Словения (16:10)
3 сентября. Германия-Словения (15:10)
Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал.
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