Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Расписание начала матчей сборной Грузии во втором этапе ЧМ по баскетболу


30.08.2023   19:44


Расписание матчей сборной Грузии во втором групповом этапе опубликовано на официальном сайте Чемпионата мира-2023.

1 сентября грузинская команда под руководством греческого тренера Илиаса Зуроса начнет матч против сборной Германии в 12 часов 30 минут, а 3 сентября в 11 часов 30 минут наша команда выступит против сборной Австралии.

Сборная Грузии вышла в группу К, где по итогам первого группового этапа лидируют Германия и Словения, имеющие на счету по три победы на первом этапе, когда как Грузия и Австралия по две.

Расписание остальных матчей группы К:

1 сентября. Австралия-Словения (16:10)

3 сентября. Германия-Словения (15:10)

Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна