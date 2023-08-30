

Жителя Новополоцка арестовали за фото с отдыха на фоне флагов Грузии и Украины

30.08.2023 21:50





В суде Новополоцка 17 августа состоялся суд над местным жителем, которого задержали накануне утром. Мужчину обвинили по ст. 24.23 КоАП («несанкционированное пикетирование»). Поводом для задержания стала опубликованная в Instagram фотография жителя Новополоцка с отдыха в Грузии, на котором он стоит на фоне гор и флагов Грузии и Украины.



При этом фото было опубликовано еще 8 августа 2021 года, но милиционеры заметили его только через два года, отмечают правозащитники.



Так, согласно протоколу, мужчина «в период времени с 8 августа 2021 года по 12:00 11 июля 2023 года провел «несанкционированное пикетирование», выражая общественно-политические, личные и иные интересы, путем опубликования в общем доступе на своей странице в Instagram для ознакомления другими пользователями фотографии себя и изображения полотнища сине-желтого цвета».



Новополочанин в суде вину признал частично. Он пояснил, что в память о туристическом путешествии в Грузию в 2021 году разместил на своей странице фото, на котором также было изображение флагов Грузии и Украины, однако не имел цели провести пикетирование.



В результате судья Зинаида Балаболова признала мужчину виновным в «пикетировании» украинским флагом и приговорила его к 15 суткам ареста.





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