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Imagine Dragons выступят сегодня в Тбилиси - мэрия продлевает работу автобусов


31.08.2023   10:34


Для посетителей концерта Imagine Dragons работа автобусов будет продлена. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.

По их же данным, автобусы будут обслуживать граждан до 02:00 первого сентября.

Imagine Dragons сегодня проведут шоу в Тбилиси в рамках своего мирового турне. Стадион Михаила Месхи, на котором пройдет концерт, уже готов принять американскую группу – оборудована сцена, на которой коллектив исполнит для грузинских слушателей все хиты.

Стадион вмещает до 30 000 человек. Концерт начнется в 9 часов вечера.

Для посетителей концерта муниципальные автобусы будут работать в продленном режиме.

В частности, автобусы N307, N334, N345, N358 и N359 будут обслуживать граждан до 02:00 первого сентября», - говорится в информации.


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