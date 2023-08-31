

Tsinandali Festival 2023: две недели концертов мировых звезд классической музыки

31.08.2023 12:15





Один из самых масштабных в Грузии фестивалей классической музыки Tsinandali Festival 2023 сегодня открывается в историческом имении князей Чавчавадзе в селе Цинандали в Кахетии.



В течение двух недель на фестивале в Цинандали пройдут концерты оркестровой и камерной музыки, а также сольных концертов с участием звезд мирового масштаба.



Фестиваль откроет Пан-Кавказский молодежный оркестр (PCYO) – это 80 одаренных молодых музыкантов из шести стран региона (Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Турции).







Программа фестиваля Цинандали в 2023 году



31 августа, четверг – ВСЕКАВКАЗСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР. Джасандреа Нозеда – Ефим Бронфман

1 сентября, пятница – юный пианист Цотнэ Зедгенидзе – Зал камерной музыки

1 сентября, пятница — Нобуюки Цудзи

2 сентября, суббота – Юбилейный марафон имени Рахманинова – дань памяти Лексо Торадзе

2 сентября, суббота – Ирина Шеразадишвили | Нино Джвания | Александр Малофеев | Бехзод Абдураимов

3 сентября, воскресенье – Джанандреа Нозеда | Августин Хаделич | Амихай Гросс

4 сентября, понедельник – Августин Хаделич | Жюльен Квентин

5 сентября, вторник – Марк Бучков | Мао Фудзита

5 сентября, вторник – Михаил Баренбойм | Амихай Гросс | Златомир Фунг | Бехзод Абдураимов

6 сентября, среда – Михаил Баренбойм | Жюльен Квентин

6 сентября, среда – Манфред Хонек | Мао Фудзита

7 сентября, четверг – Златомир Фунг | Жюльен Квентин

8 сентября, пятница – Лиза Батиашвили | Майкл Баренбойм | Амихай Гросс | Готье Капюсон | Мао Фудзита

8 сентября, пятница – Манфред Хонек | Готье Капюсон

9 сентября, суббота – Вахтанг Кахидзе | Ольга Шепс | Дэвид Гаррет

9 сентября, суббота – Нино Касрадзе

10 сентября, воскресенье – Фонд Лизы Батиашвили представляет

10 сентября, воскресенье – Кристоф Конц | Лиза Батиашвили

Tsinandali Festival является инициативой государственного и частного сектора. Впервые его провели в сентябре 2019 года.



Учредителями Tsinandali Festival стали Мартин Энгстрем (основатель фестиваля в швейцарском Вербье), его соратник, генеральный директор Израильского филармонического оркестра Ави Шошани и грузинский бизнесмен Георгий Рамишвили.



Генеральным директором фестиваля является известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, художественный руководитель — итальянский дирижер Джанандреа Нозеда, музыкальный директор Цюрихского оперного театра.



Источник: Новости - Грузия

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