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Tsinandali Festival 2023: две недели концертов мировых звезд классической музыки
31.08.2023 12:15
Один из самых масштабных в Грузии фестивалей классической музыки Tsinandali Festival 2023 сегодня открывается в историческом имении князей Чавчавадзе в селе Цинандали в Кахетии.
В течение двух недель на фестивале в Цинандали пройдут концерты оркестровой и камерной музыки, а также сольных концертов с участием звезд мирового масштаба.
Фестиваль откроет Пан-Кавказский молодежный оркестр (PCYO) – это 80 одаренных молодых музыкантов из шести стран региона (Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Турции).
Программа фестиваля Цинандали в 2023 году
31 августа, четверг – ВСЕКАВКАЗСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР. Джасандреа Нозеда – Ефим Бронфман
1 сентября, пятница – юный пианист Цотнэ Зедгенидзе – Зал камерной музыки
1 сентября, пятница — Нобуюки Цудзи
2 сентября, суббота – Юбилейный марафон имени Рахманинова – дань памяти Лексо Торадзе
2 сентября, суббота – Ирина Шеразадишвили | Нино Джвания | Александр Малофеев | Бехзод Абдураимов
3 сентября, воскресенье – Джанандреа Нозеда | Августин Хаделич | Амихай Гросс
4 сентября, понедельник – Августин Хаделич | Жюльен Квентин
5 сентября, вторник – Марк Бучков | Мао Фудзита
5 сентября, вторник – Михаил Баренбойм | Амихай Гросс | Златомир Фунг | Бехзод Абдураимов
6 сентября, среда – Михаил Баренбойм | Жюльен Квентин
6 сентября, среда – Манфред Хонек | Мао Фудзита
7 сентября, четверг – Златомир Фунг | Жюльен Квентин
8 сентября, пятница – Лиза Батиашвили | Майкл Баренбойм | Амихай Гросс | Готье Капюсон | Мао Фудзита
8 сентября, пятница – Манфред Хонек | Готье Капюсон
9 сентября, суббота – Вахтанг Кахидзе | Ольга Шепс | Дэвид Гаррет
9 сентября, суббота – Нино Касрадзе
10 сентября, воскресенье – Фонд Лизы Батиашвили представляет
10 сентября, воскресенье – Кристоф Конц | Лиза Батиашвили
Tsinandali Festival является инициативой государственного и частного сектора. Впервые его провели в сентябре 2019 года.
Учредителями Tsinandali Festival стали Мартин Энгстрем (основатель фестиваля в швейцарском Вербье), его соратник, генеральный директор Израильского филармонического оркестра Ави Шошани и грузинский бизнесмен Георгий Рамишвили.
Генеральным директором фестиваля является известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, художественный руководитель — итальянский дирижер Джанандреа Нозеда, музыкальный директор Цюрихского оперного театра.
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