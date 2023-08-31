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Вилли Саньоль назвал состав сборной Грузии на сентябрьские матчи


31.08.2023   13:27


Сборная Грузии по футболу начинает подготовку к матчам отборочного этапа Евро-2024.

Команда Вилли Саньоля встретится со сборной Испании 8 сентября в Тбилиси. 12 сентября Грузия сыграет с Норвегией в Осло.

В заявке Вилли Саньоля два дебютанта. 24-летний полузащитник испанского «Леванте» Георгий Кочорашвили и 22-летний защитник тбилисского «Динамо» Сандро Каландадзе.

К следующим двум матчам сборная Грузии будет готовиться в составе 23 игроков. В списке не оказалось Георгия Арабидзе, отлично игравшего в Лиге конференций УЕФА за кутаисское «Торпедо». Вице-капитан Ника Квеквескири также не попал в заявку.

Расписание матчей:

8 сентября | Грузия — Испания 20:00

12 сентября | Норвегия — Грузия 22:45


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