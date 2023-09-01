

В этом году студентами стали 34 843 абитуриента

01.09.2023 11:28





По результатам национальных экзаменов 2023 года абитуриентами стали 34 843 студента. Эту информацию распространяет Министерство образования и науки.



Всего на Единые национальные экзамены зарегистрировались 45 000 абитуриентов.



Кроме того, следует отметить, что по информации Национального центра оценки и экзаменов, на Единых национальных экзаменах 2023 года наибольшее количество абитуриентов провалилось на экзаменах по математике и естественным наукам – физике, химии и биологии.



Кроме того, в этом году больше всего экзаменующихся обжаловали результат экзамена по грузинскому языку и литературе, а меньше всего - результат экзамена по французскому языку - в 2023 году из 128 440 работ было обжаловано 4292, что составляет лишь 3,34% от общего числа работ абитуриентов.



Окончательные результаты Единых национальных экзаменов были опубликованы сегодня. По информации Национального центра экзаменов, чтобы посмотреть результат, абитуриенту необходимо зайти на сайт https://online.naec.ge/defonline/ и указать в соответствующем поле личный номер и пятизначный пароль.





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