

Опубликованы окончательные результаты Единых национальных экзаменов

01.09.2023 11:31









«После входа в систему абитуриент увидит информацию, на какой образовательной программе и в каком вузе он получил право продолжить обучение. На персональной странице также представлена ​​информация о получении государственного гранта.



Национальный центр оценки и экзаменов напоминает будущим студентам, что необходимо связаться с вузом (где они получили право продолжить обучение) для заключения договора», - говорится в информации. Опубликованы окончательные результаты Единых национальных экзаменов. По информации Национального центра экзаменов, чтобы посмотреть результат, абитуриенту необходимо зайти на сайт https://online.naec.ge/defonline/ и указать в соответствующем поле личный номер и пятизначный пароль.«После входа в систему абитуриент увидит информацию, на какой образовательной программе и в каком вузе он получил право продолжить обучение. На персональной странице также представлена ​​информация о получении государственного гранта.Национальный центр оценки и экзаменов напоминает будущим студентам, что необходимо связаться с вузом (где они получили право продолжить обучение) для заключения договора», - говорится в информации.





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