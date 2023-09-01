|
|
|
Опубликованы окончательные результаты Единых национальных экзаменов
01.09.2023 11:31
Опубликованы окончательные результаты Единых национальных экзаменов. По информации Национального центра экзаменов, чтобы посмотреть результат, абитуриенту необходимо зайти на сайт https://online.naec.ge/defonline/ и указать в соответствующем поле личный номер и пятизначный пароль.
«После входа в систему абитуриент увидит информацию, на какой образовательной программе и в каком вузе он получил право продолжить обучение. На персональной странице также представлена информация о получении государственного гранта.
Национальный центр оценки и экзаменов напоминает будущим студентам, что необходимо связаться с вузом (где они получили право продолжить обучение) для заключения договора», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна