

Сборная Грузии проиграла Германии на Чемпионате мира

01.09.2023 16:39





Сборная Грузии провела первый матч второго группового этапа Чемпионата мира.



Соперником грузинской команды была Германия, которая на первом этапе выиграла все три игры и считалась фаворитом встречи. В итоге победила сборная Германии – 100:73.





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