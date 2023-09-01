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Сборная Грузии проиграла Германии на Чемпионате мира


01.09.2023   16:39


Сборная Грузии провела первый матч второго группового этапа Чемпионата мира.

Соперником грузинской команды была Германия, которая на первом этапе выиграла все три игры и считалась фаворитом встречи. В итоге победила сборная Германии – 100:73.


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