

Нина Тибилашвили завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по фехтованию на колясках

02.09.2023 17:01





Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках успешно выступает на Чемпионате мира в корейском Пусане.



2 сентября парафехтовальщица Нина Тибилашвили завоевала бронзовую медаль в личном зачете в рапире.



Грузинка проиграла в полуфинале итальянке Андреа Мого со счетом 7:15 и заняла третье место.



Турнир продлится до 5 сентября.







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