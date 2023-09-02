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Нина Тибилашвили завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира по фехтованию на колясках
02.09.2023 17:01
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках успешно выступает на Чемпионате мира в корейском Пусане.
2 сентября парафехтовальщица Нина Тибилашвили завоевала бронзовую медаль в личном зачете в рапире.
Грузинка проиграла в полуфинале итальянке Андреа Мого со счетом 7:15 и заняла третье место.
Турнир продлится до 5 сентября.
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