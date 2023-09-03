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Сборная Грузии завершила дебютное выступление на Чемпионате мира по баскетболу
03.09.2023 14:10
На втором групповом этапе ЧМ по баскетболу сборная Грузии проиграла последнюю игру Австралии со счетом 84:100. Австралийцы, как и сборная Грузии, проиграли групповые матчи своим прямым соперникам и в плей-офф вышли команды Словении и Германии. Матч между Грузией и Австралией должен был определить, какая из них займет третье место в группе.
Грузины перед матчем оказались в сложной ситуации. Из-за травм не смогли сыграть Торнике Шенгелия, Дуда Санадзе, Михаил Беришвили и Георгий Цинцадзе. Против команды, в которой играют 9 баскетболистов НБА, для грузин это была большая потеря.
На дебютном для сборной Грузии Чемпионате мира «Крестоносцы» выиграли 2 матча и проиграли 3 встречи.
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