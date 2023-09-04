

В Грузии объявили бойкот Дому писателей

04.09.2023 13:41





Часть грузинских писателей, переводчиков, издателей и деятелей литературы и выступили с заявлением в котором объявили бойкот Дому писателей.



Авторы заявления отмечают, что литература стоит выше узкопартийных интересов любой политической силы, а грузинская литература является общенациональной ценностью и работа в этой области означает стоять на службе национальных интересов.



«Литературный процесс должен быть свободен от политического влияния и должен вызывать доверие у граждан Грузии с любыми участвующими в нем политическими взглядами, религиозными или идеологическими убеждениями. Соответственно, институты, руководящие культурной политикой и литературным процессом, должны быть открытыми и инклюзивными, работать прозрачно и с соблюдением демократических принципов.



Дом писателей уже много лет является такой открытой и демократичной организацией и играет центральную роль в литературном процессе страны», — говорится в заявлении.



По мнению подписантов, назначение представителя правящей партии директором Дома писателей без какой-либо демократической процедуры и консультаций с теми, кто работает в этой сфере, является выражением автократических устремлений властей и противоречит заявленному Грузией стремлению к европейской интеграции.



«Наш бойкот означает отказ от участия в любом проекте, инициированном, финансируемом и управляемом Министерством культуры, спорта и молодежи Грузии и Домом писателей, независимо от их формы и содержания, будь то: презентации местных книг и другие публичные мероприятия, программы перевода и резидентуры, или книжные ярмарки разных стран, международные фестивали и другие важные форумы, на которых мы были представлены как участники мероприятий, запланированных в рамках национального стенда Грузии», — указано в заявлении.



Как указали подписанты, бойкот начнется 4 сентября 2023 года, в день, когда Дом писателей возглавит кандидат, назначенный правящей партией, и будет продолжаться до тех пор, пока глава Дома писателей не будет избран на голосовании комиссии в которую войдут специалисты в области литературы.



Новый директор Дома писателей Кетеван Думбадзе прокомментировала телекомпании «Формула» происходящие в организации процессы и заявила, что не планирует никого увольнять из Дома писателей. По словам Думбадзе, она уже много лет общается с этими людьми и верит, что все уладится:



«Все уладится. Я так думаю, потому что годы связывают меня с этими людьми. Я для них не чужая. Если кто-то не хочет сотрудничать, это зависит от него, но что бы я сказала кому-то уходить домой, такого не будет», — говорит Кетеван Думбадзе «Формуле».





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