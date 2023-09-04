

Водитель школьного автобуса приговорен за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней

04.09.2023 17:09





По данным прокуратуры Грузии, Кутаисский городской суд признал виновным гражданина, обвиняемого в принуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.



По данным ведомства, представленные на суде доказательства подтверждают, что 28 апреля обвиняемый, осуществлявший перевозку школьников на микроавтобусе, насильно принуждал 16-летнюю потерпевшую к совершению действий сексуального характера.



Ему предъявлено обвинение по подпункту «б» части 4 статьи 139 УК Грузии (принуждение к действиям сексуального характера с заведомо для виновного несовершеннолетним лицом).



«Суд полностью разделил доказательства, представленные обвинением», — говорится в заявлении.





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