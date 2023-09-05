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Телекомпания «ТВ Формула» нанимала в мае-августе американскую лоббистскую компанию Cornerstone Government Relations
05.09.2023 12:34
По сообщению Департамента юстиции США, телекомпания «ТВ Формула» заплатила американской лоббистской компании Cornerstone Government Relations 110 тысяч долларов за предоставленные услуги в мае-августе этого года.
Согласно информации, опубликованной на сайте Департамента юстиции США, телекомпания «ТВ Формула» была зарегистрирована в мае этого года.
По информации Департамента юстиции США, лоббистская компания предоставляет консультации по связям с общественностью и коммуникациям, связанные с разработкой и управлением коммуникационной программы «ТВ Формула» в США.
Лоббистская компания будет осуществлять деятельность от имени иностранного заказчика, чтобы информировать общественность США о текущих вопросах в Грузии, касающихся отношения к независимых СМИ в Грузии.
По информации Департамента юстиции США, это включает встречи с лидерами общественного мнения, выборными должностными лицами, администрацией, СМИ, аналитическими центрами, организациями государственной политики и торговли, лидерами бизнеса, экспертами по конкретным вопросам и научным сообществом. По сообщению Департамента юстиции США, подтверждены контакты с журналистом Алексом Рауфоглу, который посещает брифинги в Госдепе, а также с представителями правительства и Конгресса США.
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