

Подавляющее большинство приконфликтных сел не имеют доступа к системе здравоохранения

06.09.2023 13:08





Глава Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе пишет об очень плохих условиях жизни людей, живущих в приконфликтных селах. Проведенные опросы показали, что местные жители не имеют доступа к элементарным потребностям:



В приконфликтных селах, где большинство деревень расположены вокруг разделительной линии и живут под постоянной угрозой, а некоторые из деревень разделены пополам, опрошенные выражают наиболее серьезные опасения:



58% утверждают, что не имеют доступа к детским садам;

93% утверждают, что у них нет доступа к аптекам;

75% говорят, что у них нет доступа к больнице;

67% заявляют, что не имеют доступа к поликлиникам и поликлиникам;

85% сообщают, что не имеют доступа к канализации

78% заявляют, что у них нет доступа к полноценному Интернету;

34% говорят, что у них нет доступа к питьевой воде

79% говорят, что дрова являются средством обогрева и приготовления пищи;



Опрошенные говорят, что их основными источниками дохода являются пенсия в - 86% случаев, социальная помощь - в 73% случаев, доход от семейной фермы - в 60% случаев и зарплата - только в 29% случаев.



72% жителей этих сел утверждают, что в результате конфликта они лишились доступа к пастбищам, 56% - к лесам, 31% - к пахотным землям, 25% - к оросительной воде, 21% - к фруктовым садам. Несмотря на это, 65% заявляют, что не получили никакой компенсации от государства, а половина земель, которые они фактически используют, не зарегистрированы.



Эти данные основаны на результатах количественного репрезентативного опроса, проведенного Ассоциацией женщин-перемещенных лиц весной 2022 года.



Интересно, что эти данные практически совпадают с результатами количественного исследования, проведенного Женской организацией ООН в 2019 году.



Интересно также, что результаты исследования показывают, что социальная изоляция и уязвимость людей, живущих в приконфликтных деревнях, еще более серьезны, чем у перемещенных лиц.



"По результатам всеобщего опроса 2014 года, численность населения, проживающего в селах вдоль линии разделения, составляет 46 620 человек, в направлении Цхинвальского/Югоосетинского региона - 37 017. Государству не удалось удовлетворить основные потребности горстки людей через 15 лет после войны?



О каком мире и приоритете мира говорит правительство, когда люди не имеют доступа к базовому социальному обеспечению и повседневному миру?!



И какой станет Грузия для общества, живущего по другую сторону конфликта, которое видит реальность за административной линией?!" - пишет Микеладзе.





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