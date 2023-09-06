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Турист погиб в Тушети в результате несчастного случая
06.09.2023 13:47
Турист стал жертвой несчастного случая в Тушети. По информации местных жителей, молодой мужчина ехал на мотоцикле с гор на равнину, когда упал с высоты нескольких метров.
По их же данным, о случившемся в 112 сообщили друзья. Однако спасательная группа обнаружила его мертвым. Погибший молодой человек является гражданином иностранного государства.
Случай произошел вчера.
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