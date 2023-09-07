

Женский футбольный клуб «Самегрело» победил в первом квалификационном матче Лиги чемпионов

07.09.2023 11:13





Женский футбольный клуб "Самегрело" под руководством Гии Кварацхелия одержал сенсационную победу в первом отборочном этапе Лиги чемпионов в Словении - чемпионы Грузии обыграли в серии пенальти хозяев "Муру" и вышли в финал мини-турнира.



Основное время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти победил клуб «Самегрело» со счетом 5:4.



Отметим, что в ходе игры два игрока "Самегрело" были удалены - Ана Павлиашвили была удалена из-за второго предупреждения на 85-й минуте, а Майко Бебиа - на 96-й минуте. Несмотря на это, команда Кварацхелия не пропустила ни одного гола и в итоге для определения победителя была назначена серия пенальти.



Пенальти забили Джессика да Силва, Руби Виллега Агилар, Нино Бухрикидзе, Ана Мильчевска и Лизи Мцкерашвили из "Самегрело", а португальский вратарь "Самегрело" Андреа Фернандес Невеш отразила два пенальти и вывела команду в финал.



Во втором полуфинальном матче группы кипрский «Аполлон» разгромил северомакедонский «Люботен» со счетом 9:0 и 9 сентября в финале мини-турнира встретится с чемпионом Грузии.



Победитель пройдет в следующий этап и сыграет в плей-офф женской Лиги чемпионов, которая проводится в двухматчевом формате (дома и на выезде). Победители плей-офф войдут в группу Лиги чемпионов.





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