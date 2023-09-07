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В 2022 году нарушения трудовых прав несовершеннолетних зафиксированы на 15 рабочих местах
07.09.2023 11:31
В 2022 году нарушения трудовых прав несовершеннолетних зафиксированы на 15 рабочих местах.
Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Службе трудовой инспекции.
По их данным, общая сумма штрафа, наложенного на основании нарушения трудовых прав несовершеннолетних, составила 85 300 лари.
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