

В 2022 году нарушения трудовых прав несовершеннолетних зафиксированы на 15 рабочих местах

07.09.2023 11:31





В 2022 году нарушения трудовых прав несовершеннолетних зафиксированы на 15 рабочих местах.



Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Службе трудовой инспекции.



По их данным, общая сумма штрафа, наложенного на основании нарушения трудовых прав несовершеннолетних, составила 85 300 лари.





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