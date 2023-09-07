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В 2022 году нарушения трудовых прав несовершеннолетних зафиксированы на 15 рабочих местах


07.09.2023   11:31


В 2022 году нарушения трудовых прав несовершеннолетних зафиксированы на 15 рабочих местах.

Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Службе трудовой инспекции.

По их данным, общая сумма штрафа, наложенного на основании нарушения трудовых прав несовершеннолетних, составила 85 300 лари.


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