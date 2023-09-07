

В 2022 году на рабочем месте скончались 35 человек, пострадали - 330

07.09.2023 11:48





В 2022 году на рабочем месте скончались 35 трудозанятых и 330 пострадали, сообщают в Службе трудовой инспекции в ответ на запрос публичной информации.



По их же данным, все 35 человек, погибших в результате несчастных случаев, произошедших в рабочем пространстве, были мужчинами, а среди пострадавших 69 женщин и 261 мужчина.



«В отчетный период 2022 года среди несчастных случаев, произошедших в рабочем пространстве, зафиксировано 3 массовых несчастных случая. Из числа пострадавших 87 случаев были классифицированы как тяжелые несчастные случаи (женщин - 11, мужчин - 76); как несчастные случаи средней тяжести - 243 (женщин - 58, мужчин - 185)», - отмечается в информации.





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