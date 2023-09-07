

Хвича Кварацхелия вошел в список номинантов на «Золотой мяч»

07.09.2023 12:01





Грузинский футболист Хвича Кварацхелия вошел в список номинантов на «Золотой мяч-2023».



Нападающий сборной Грузии и «Наполи» вошел в список «Золотой мяч-2023» наряду с такими игроками, как: Лионель Месси, Эрлин Холанн, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Кевин де Брейне, Илкай Гюндоган, Виктор Осимхен, Хулиан Альварес, Роберт Левандовски, Бернарду Силва, Карим Бензема, Джуд Беллингем, Лаутаро Мартинес, Джон Стоунс, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Джек Грилиш.



Всего в список включены 30 футболистов.



Вручение приза традиционно пройдет во время церемонии награждения «Золотой мяч» 30 октября в Париже.



Кварацхелия перешёл в итальянский «Наполи» в 2022 году. В первый же год в клубе Кварацхелия был признан лучшим игроком Серии А и помог команде выиграть чемпионат Италии после 33-летнего перерыва.



Грузинский спортсмен за сезон успел забить 16 голов и сделать 18 результативных передач 48-ми матчах. Хвича Кварацхелия впервые в карьере номинирован на «Золотой мяч».





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