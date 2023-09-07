

За 4 днея 82 водителя оштрафованы за превышение норм видимых выхлопов

07.09.2023 15:08





Всего за 4 дня по всей Грузии за превышение норм видимых выхлопов были оштрафованы 82 водителя. Информацию об этом Netgazeti предоставили в Департаменте по экологическому надзору. Данное ведомство следит за выполнением закона, вступившего в силу с 4 сентября.



По данным ведомства, 42 из них были оштрафованы в Тбилиси, по 17 в Кутаиси и Батуми и 6 водителей в Рустави.



Как сообщается, мониторинг осуществляют десять бригад по всей стране, пять в Тбилиси, по две в Батуми и Кутаиси и одна в Рустави.



Вождение на территории указанных городов транспортного средства, выхлоп которого не соответствуют нормам, установленным законодательством Грузии, в первом случае влечет за собой штраф в размере 100 лари.



При повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари. Если спустя 15 дней нарушения вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари.



Юридическое лицо будут штрафовать на 500 лари в первый раз, на 1 500 лари – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари – в третий раз.



При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, он имеет право за свой счет в течение 2 часов после выявления нарушения пройти осмотр транспортного средства в аккредитованном техосмотре. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.



По данным ведомства, «при уплате штрафа в течение 10 дней сумма штрафа будет уменьшена на 20%».



Кроме того, «граждане смогут проверять штрафы на сайтах Департамента экологического надзора, а оплатить штрафы можно будет через сайт МВД».



Соответствующие изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях Грузии в июле 2023 года, и он вступил в силу 4 сентября 2023 года.





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