

Град и сильный ветер обрушились на несколько сел Лагодехского муниципалитета

07.09.2023 15:47





В результате стихии пострадали села Кабали, Гургениани и Баисубани Лагодехского муниципалитета.



По словам местных жителей, в результате града и сильного ветра были вырваны с корнем деревья, уничтожена часть урожая.



По заявлению губернатора Лагодехи Джондо Мдивнишвили, ущерб от стихии устанавливается.







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