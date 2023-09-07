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Град и сильный ветер обрушились на несколько сел Лагодехского муниципалитета
07.09.2023 15:47
В результате стихии пострадали села Кабали, Гургениани и Баисубани Лагодехского муниципалитета.
По словам местных жителей, в результате града и сильного ветра были вырваны с корнем деревья, уничтожена часть урожая.
По заявлению губернатора Лагодехи Джондо Мдивнишвили, ущерб от стихии устанавливается.
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