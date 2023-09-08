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В Батуми в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда, он получил тяжелые травмы


08.09.2023   11:20


В Батуми в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда. Состояние пострадавшего ребенка тяжелое.

Как сообщил изданию «Батумелеби» человек владеющий информацией о произошедшем, ребенок нашел петарду, она взорвалась в руках мальчика, когда он пытался ее поджечь.

В результате ребенок получил серьезные травмы лица, потерял один глаз, удастся ли врачам спасти второй глаз, пока неизвестно.

Сегодня 10-летнему мальчику предстоит еще одна операция. Его уже доставили в клинику в Тбилиси.

В Грузии в результате применения пиротехники ежегодно получают ранения десятки людей.

В прошлом году сами дети обратились в Верховный совет Аджарии с просьбой запретить использование пиротехники.


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