

В Батуми в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда, он получил тяжелые травмы

08.09.2023 11:20





В Батуми в руках 10-летнего мальчика взорвалась петарда. Состояние пострадавшего ребенка тяжелое.



Как сообщил изданию «Батумелеби» человек владеющий информацией о произошедшем, ребенок нашел петарду, она взорвалась в руках мальчика, когда он пытался ее поджечь.



В результате ребенок получил серьезные травмы лица, потерял один глаз, удастся ли врачам спасти второй глаз, пока неизвестно.



Сегодня 10-летнему мальчику предстоит еще одна операция. Его уже доставили в клинику в Тбилиси.



В Грузии в результате применения пиротехники ежегодно получают ранения десятки людей.



В прошлом году сами дети обратились в Верховный совет Аджарии с просьбой запретить использование пиротехники.





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