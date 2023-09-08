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В центр 112 в связи со стихией в Гурии и Аджарии поступило более 100 сообщений
08.09.2023 11:31
Из Центра общественного управления МВД 112 Службе управления чрезвычайными ситуациями поступило более 100 сообщений из регионов Гурия и Аджария, - информацию об этом распространяет МВД Грузии .
По данным ведомства, в результате сильных осадков затоплены жилые дома, сломаны деревья, обрушились земляные массы, несколько сел Гурии оказались отрезанными от внешнего мира.
«Представители соответствующих подразделений МВД мобилизованы в местах стихии и проводят необходимые мероприятия в пределах компетенции.
На данном этапе в Гурии в разных селах идут поисковые мероприятия в отношении 3 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.
Группы пожарных-спасателей полностью мобилизованы, проводятся соответствующие работы, на все сообщения поэтапно осуществляется реагирование», - говорится в информации.
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