Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В центр 112 в связи со стихией в Гурии и Аджарии поступило более 100 сообщений


08.09.2023   11:31


Из Центра общественного управления МВД 112 Службе управления чрезвычайными ситуациями поступило более 100 сообщений из регионов Гурия и Аджария, - информацию об этом распространяет МВД Грузии .

По данным ведомства, в результате сильных осадков затоплены жилые дома, сломаны деревья, обрушились земляные массы, несколько сел Гурии оказались отрезанными от внешнего мира.

«Представители соответствующих подразделений МВД мобилизованы в местах стихии и проводят необходимые мероприятия в пределах компетенции.

На данном этапе в Гурии в разных селах идут поисковые мероприятия в отношении 3 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.

Группы пожарных-спасателей полностью мобилизованы, проводятся соответствующие работы, на все сообщения поэтапно осуществляется реагирование», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна