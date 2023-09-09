

Мэр Ланчхути: Из зоны стихии вывезено до 50 семей

09.09.2023 12:37





В Ланчхутском муниципалитете активно ведутся работы по ликвидации последствий стихии.



Как сообщил «Интерпрессньюс» мэр Ланчхутского муниципалитета Александр Саришвили, все соответствующие службы работали всю ночь.



По его словам, из зоны стихии вывезено до 50 семей, из села Хорети сотрудники спасательной службы выводят 5 человек.



«В муниципалитете Ланчхути работы по ликвидации стихии идут в активном режиме. Вчера мы работали всю ночь и вывезли из зоны стихии около 50 семей, нуждавшихся в убежище. Часть из них временно живет у родственников. Больше всего граждан мы вывезли из общины Чочхати. Техника едет по всем локациям, чтобы за эти два дня максимально очистить территорию. Много таких мест, которые попали под оползень, и землю снесло. Сейчас сотрудники спасательной службы и мэрии отправились вывезти еще 5 человек из села Хорети», - сообщил Александр Саришвили.



По словам мэра Ланчхути, люди, находящиеся в зоне бедствия, могут позвонить на горячую линию. Он отметил, что сотрудники мэрии готовы доставить продукты питания.



«Несмотря на то, что ситуация в селе Хорети была плохой, на данный момент уровень воды в реке уже снизился. Представители мэра работают в каждом селе и находятся в активной коммуникации с населением», - сообщил Саришвили.





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