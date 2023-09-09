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Сборная Грузии сыграет на Кубке Мира с Австралией
09.09.2023 12:53
Кубок Мира по регби стартовал 8 сентября во Франции. В стартовом матче хозяева разгромили Новую Зеландию со счетом 27:13. Сегодня в турнире начнет свое выступление сборная Грузии. Соперником «борджгалоснеби» будет один из фаворитов турнира — команда Австралии. Матч начнется в 19:50 по тбилисскому времени.
Кроме Австралии, соперниками Грузии на мировом первенстве будут Фиджи, Уэльс и Португалия. Из группы в следующий круг выйдут две лучшие команды.
Как правило, главным претендентом на выход из группы является Австралия. Остальные команды будут бороться за второе место.
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