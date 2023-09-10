

АМЮГ требует обнародования документов в связи с визитом премьера Грузии в США

10.09.2023 15:56





АМЮГ (Ассоциациая молодых юристов Грузии) требует обнародования документов в связи с визитом «личного характера» премьера Грузии в США. Нона Курдованидзе, глава НПО, опубликовала пост, в котором подчеркивается, что документ, где отражена сделка, должен быть обнародован.



«Это очень большая проблема. Если рейс был профинансировал из госбюджета, это не облегчает ситуацию — возникает вопрос: откуда у премьер-министра такой большой доход? Следствие должно интересоваться этим вопросом.



Декларация о доходах — это не та форма, в которой общество получает ответы на подобные вопросы. Тем более что премьер-министру предстоит ее заполнить в 2024 году», — пишет Курдованидзе.



По словам главы АМЮГ, соглашение, заключенное со Службой государственной охраны, должно быть немедленно обнародовано. Также должна быть обнародована и квитанция о банковском переводе, где будет указано, кем были выплачены эти средства.



Отметим, в сюжете оппозиционного телеканала Pirveli основатель Georgian Airways Тамаз Гаашвили подтвердил информацию журналистов о том, что премьер-министр Грузии отправился в Германию (Мюнхен) на правительственном самолете. Заказ поступил от главы Службы государственной охраны.



Кроме того, Гаиашвили утверждает, что ему неизвестно, носил ли визит Гарибашвили в Мюнхен личный или официальный характер, но в том же контексте он приводит в качестве примера один из визитов Михаила Саакашвили, третьего президента страны, также в Германию — в Берлин, во время которого, по словам Гаиашвили, Саакашвили перенес операцию тканей носа.



Днями ранее Департамент стратегических коммуникаций опубликовал два уточнительных заявления — в первом отрицался факт использования правительственного лайнера в личных целях — чартерный рейс, а во втором — сообщалось, что Гарибашвили отправился в США с пересадкой в одном из европейских городов регулярным коммерческим рейсом (по данным телекомпании — это Мюнхен).



Уточнили, что сын Гарибашвили приступил к учебе в Пенсильванском университете, и глава правительства полетел в США, чтобы быть рядом с сыном в столь важный для него момент.



Отметим, политическая партия «Лело» требует начать процедуру импичмента премьер-министра Ираклия Гарибашвили.





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