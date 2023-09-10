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Сборная Грузии по футболу отправилась в Осло
10.09.2023 19:29
Сборная Грузии по футболу отправилась в Осло, где 12 сентября сыграет пятый матч отборочного этапа Евро-2024 против сборной Норвегии.
Матч между Норвегией и Грузией начнется 12 сентября в 22:45 по тбилисскому времени.
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