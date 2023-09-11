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Уроки шахмат в публичных школах становятся обязательными и для учащихся 2-х классов
11.09.2023 11:04
С 2023-2024 учебного года уроки шахмат в публичных школах Грузии станут обязательными для учащихся 2-х классов, как и для первоклассников.
Согласно приказу министра образования и науки, уроки шахмат ученикам 2-х классов будут проводиться в публичных школах в масштабе всей страны.
Для справки, согласно национальному учебному плану, изучение шахмат как обязательного предмета для первоклассников впервые стало возможным в 2022-2023 учебном году. Соответствующее решение принял являвшийся тогда министром Михаил Чхенкели. В 2023-2024 учебном году же эта программа расширяется и шахматы будут изучаться в качестве обязательного предмета и второклассниками.
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