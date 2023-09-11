

Грузинские шахматистки стали чемпионами мира

11.09.2023 21:44





Женская сборная Грузии по шахматам одержала победу на Чемпионате мира в Польше.



В городе Быдгощ грузинские шахматистки победили команду Казахстана в обоих матчах финальной стадии в командном первенстве.



Бела Хотенашвили (2423), Мери Арабидзе (2349), Нино Бациашвили (2366), Лела Джавахишвили (2342), Саломе Мелия (2267) — с таким составом Сборная Грузии по шахматам выступила на ЧМ. Капитан команды — Давид Джоджуа.



С победой женскую сборную поздравил премьер-министр Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





