

Сборная Грузии сыграет сегодня с Норвегией в отборочном матче чемпионата Европы

12.09.2023 10:40





Сегодня сборная Грузии встретится в Осло с Норвегией и попытается реабилитироваться после тяжелого поражения от Испании. Цель обеих команд – одержать вторую победу в группе А отборочного турнира «Евро-2024».



У хозяев и Грузии на данный момент по 4 очка, но Норвегия занимает третье место в группе, а Грузия — четвертое. Команды отстают от Испании, находящейся на второй позиции, на 2 очка.



Матч Норвегия-Грузия начнется сегодня, 12 сентября, на стадионе «Улеваали» в Осло в 22:45 по тбилисскому времени.







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