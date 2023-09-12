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Сборная Грузии сыграет сегодня с Норвегией в отборочном матче чемпионата Европы
12.09.2023 10:40
Сегодня сборная Грузии встретится в Осло с Норвегией и попытается реабилитироваться после тяжелого поражения от Испании. Цель обеих команд – одержать вторую победу в группе А отборочного турнира «Евро-2024».
У хозяев и Грузии на данный момент по 4 очка, но Норвегия занимает третье место в группе, а Грузия — четвертое. Команды отстают от Испании, находящейся на второй позиции, на 2 очка.
Матч Норвегия-Грузия начнется сегодня, 12 сентября, на стадионе «Улеваали» в Осло в 22:45 по тбилисскому времени.
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