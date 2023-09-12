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Здание старинной мечети в Кобулети находится на грани разрушения
12.09.2023 16:58
В селе Цкаврока Кобулетского муниципалитета разрушается здание мечети. У здания нет крыши и окон, поэтому дождевая вода разрушает стены и смывает еще сохранившиеся настенные росписи и орнаменты.
Точная дата постройки мечети неизвестна, однако, как рассказывают местные жители, она была построена в 10-х годах 20 века.
Магистр религиоведения Лика Лазишвили, проживающая в этом селе рассказал нам о ситуации вокруг мечети.
«Мечеть не имеет статуса памятника культурного наследия, поэтому здание с каждым днем разрушается теряя прежний внешний вид. Несмотря на то, что стены изрядно повреждены и заросли растениями, роспись на стенах еще видна невооруженным глазом.
Это довольно большое здание, стоящее на массивном высоком каменном фундаменте, оно имеет главный вход с северной стороны с овальным дверным проемом. Предположительно прямо у входа располагался деревянный балкон с видом на большой молельный зал», — рассказала нам Лика Лазишвили.
По ее словам, сейчас в селе проживают около 1400 человек. Некоторые из них исповедуют ислам. Однако мусульмане не имеют возможности восстановить историческую мечеть и вынуждены совершать службы дома.
«Раньше в селе была еще одна мечеть, которую в советское время переоборудовали в школу, но она сгорела. Часть жителей села говорят, что ее специально сожгли», — говорит Лика Лазишвили.
Издание «Batumelebi» связалась с Мэрией Кобулети и поинтересовалось, предусмотрена ли в бюджете муниципалитета, на этот или последующие годы, сумма на восстановление указанной мечети.
В Мэрии Кобулети нам сообщили, что средства на восстановление мечети не включены в текущий бюджет, и в будущем в ее отношении ничего не планируется.
«У нас есть информация о состоянии мечети, просто мы никогда не осуществляли восстановления религиозных сооружений. Однако, на данном этапе не было, как обращений, так и бесед по этому вопросу между муфтием и мэром.
Если в будущем поступит обращение, мы обсудим этот вопрос», — ответили в пресс-службе Мэрии Кобулети.
«Netgazeti»
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