

Здание старинной мечети в Кобулети находится на грани разрушения

12.09.2023 16:58





В селе Цкаврока Кобулетского муниципалитета разрушается здание мечети. У здания нет крыши и окон, поэтому дождевая вода разрушает стены и смывает еще сохранившиеся настенные росписи и орнаменты.



Точная дата постройки мечети неизвестна, однако, как рассказывают местные жители, она была построена в 10-х годах 20 века.



Магистр религиоведения Лика Лазишвили, проживающая в этом селе рассказал нам о ситуации вокруг мечети.



«Мечеть не имеет статуса памятника культурного наследия, поэтому здание с каждым днем разрушается теряя прежний внешний вид. Несмотря на то, что стены изрядно повреждены и заросли растениями, роспись на стенах еще видна невооруженным глазом.



Это довольно большое здание, стоящее на массивном высоком каменном фундаменте, оно имеет главный вход с северной стороны с овальным дверным проемом. Предположительно прямо у входа располагался деревянный балкон с видом на большой молельный зал», — рассказала нам Лика Лазишвили.



По ее словам, сейчас в селе проживают около 1400 человек. Некоторые из них исповедуют ислам. Однако мусульмане не имеют возможности восстановить историческую мечеть и вынуждены совершать службы дома.



«Раньше в селе была еще одна мечеть, которую в советское время переоборудовали в школу, но она сгорела. Часть жителей села говорят, что ее специально сожгли», — говорит Лика Лазишвили.



Издание «Batumelebi» связалась с Мэрией Кобулети и поинтересовалось, предусмотрена ли в бюджете муниципалитета, на этот или последующие годы, сумма на восстановление указанной мечети.



В Мэрии Кобулети нам сообщили, что средства на восстановление мечети не включены в текущий бюджет, и в будущем в ее отношении ничего не планируется.



«У нас есть информация о состоянии мечети, просто мы никогда не осуществляли восстановления религиозных сооружений. Однако, на данном этапе не было, как обращений, так и бесед по этому вопросу между муфтием и мэром.



Если в будущем поступит обращение, мы обсудим этот вопрос», — ответили в пресс-службе Мэрии Кобулети.



«Netgazeti»

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